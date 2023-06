Incendio a cassonetto e droga addosso: due denunce in Mazzini e Centro storico

Un uomo di 70 anni è stato denunciato per incendio doloso dalla polizia ieri sera. E' successo in via Mazzini, dove un passante ha segnalato che il soggetto, poi riconosciuto, avrebbe dato fuoco a un cassonetto, armeggiando con alcuni arnesi e con un accendino, entrambi rinvenuti poi addosso al soggetto. Poche ore prima, durante alcuni controlli, la polizia ha fermato in via Barozzi e denunciato un soggetto del 2001, cittadino tunisino, trovato in possesso di una trentina di grammi di hashish, un coltellino e circa trecento euro in contanti.