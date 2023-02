Incendio a Castel d'Aiano, palazzina a fuoco

Fiamme a Castel d'Aiano dove nella serata di ieri un incendio ha interessato una palazzina di due piani.

Da quanto si apprende il rogo è stato generato dalla coibentazione della canna fumaria. Da qui le fiamme si sono propagate al tetto dell'edificio, in legno.

Per domare le fiamme sono intervenute sul posto alcune squadre di vigili del fuoco, composte da personale permanente e volontario. L'azione dei caschi rossi ha permesso così il contenimento delle fiamme. Non risultano feriti, ma in via precauzionale sul luogo dell'incendio è intervenuto anche il personale del 118

.