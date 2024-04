Incendio a Castel del Rio, a fuoco il garage pieno di legna: una donna intossicata | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incendio in una casa a San Miniato, frazione di Castel del Rio, nell’Imolese. La donna che al momento del rogo si trovava nell’abitazione insieme al figlio è finita in ospedale a causa dell’intossicazione per aver inalato il fumo. È stata trasportata in codice di lieve gravità (codice 1) all’ospedale di Imola e fortunatamente le sue condizioni non preoccupano. È successo ieri sera, sabato 20 aprile.

I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre intorno alle 21:30. Le fiamme sono divampate dal garage, dove la famiglia aveva immagazzinato molta legna probabilmente usata per alimentare il camino domestico. Il fuoco ha divorato gran parte del materiale conservato nel garage.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare: sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castel del Rio e il funzionario dei vigili del fuoco. Le autopompe e i mezzi dei pompieri sono riusciti a estinguere le fiamme solo dopo un lungo intervento durato ore.