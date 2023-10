Castel San Pietro, in fiamme il tetto di un’abitazione | VIDEO

Intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco per un incendio al tetto in legno di una abitazione, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre, a Castel San Pietro Terme, in via Riniera. Le sei squadre dei pompieri, giunte da Bologna, San Lazzaro, Medicina e Imola, sono arrivate sul posto poco dopo le ore 16. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Solo pochi giorni fa, a Loiano, un altro stabile - un garage, anch'esso con il tetto in legno - aveva preso fuoco, carbonizzando le due auto parcheggiate al suo interno.