Castel San Pietro, furgone a fuoco: in salvo decine di arnie

Incendio in un'azienda agricola di Castel San Pietro Terme ieri pomeriggio alle 17, quando due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Madonnina. Sul posto hanno dovuto far fronte ad un rogo di un furgone di un'azienda agricola che si è, in breve, esteso ad un piccolo bosco nelle vicinanze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediato il dispiegamento di forze dei vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme, evitando che l'incendio si allargasse, e poi hanno spento i focolai mettendo in salvo numerose arnie di apicoltori locali. Il furgone è andato completamente bruciato.