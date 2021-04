Erano circa le 4.30 di oggi, 15 aprile, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti a Castiglione dei Pepoli, in via Luccarini per un incendio che ha coinvolto una vettura parcheggiata in un box- garage.

L'incendio ha provocato danni anche alle autorimesse vicine. Due le squadre, più un'autobotte in appoggio, che hanno operato per contenere ed estinguere le fiamme. Non si registrano feriti. Sul posto anche i Carabinieri della stazione.