Incendio in chiesa: bruciati gli arredi, navate piene di fumo

Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute oggi intorno alle ore 17 per un incendio all'interno della Chiesa di San Gioacchino, i n via Don Luigi Sturzo a Bologna.

Le fiamme, da un primo esame, sarebbero divampate nella parte posteriore e ha interessato vari arredi della chiesa parrocchiale. L'incendio è stato domato, ma il rogo ha provocato molto fumo.

Ora sono in corso le operazioni di ventilazione dei locali e la messa in sicurezza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia e i sanitari del 118.

I danni, da quanto si apprende, sono principalmente dovuti al nerofumo derivante dalla combustione e dall'incendio limitati in un ambiente. Sono in corso le verifiche per analizzare eventuali problemi alle strutture e per risalire alla causa dell'incendio.