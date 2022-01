Incendio in condominio a Borgo: dieci appartamenti evacuati

Attimi concitati e di grande spavento ieri sera a Borgo Panigale, dove una decina di appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di un incendio che ha interessato un condominio di via Bruschetti, zona Birra.

L'allarme è stato dato intorno alle 21 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia. Il fumo aveva già avvolto l'ambiente delle scale, rendendo necessario in via precauzionale l'allontanamento dei residenti. Le cause del rogo, si è poi appurato sono di origine accidentale e da ricercarsi nel quadro contatori dello stabile.

Nella notte un altro incendio si è sviluppato in una zona residenziale: un camper è andato a fuoco e poi esploso alla periferia opposta della città, in via Mattei.