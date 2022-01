Incendio a Crevalcore: a fuoco il tetto di un'abitazione

Sarebbe stata una canna fumaria a causare l'incendio che si è sviluppato poco dopo mezzanotte di oggi a Crevalcore.

Dopo l'allarme al 115, alle ore 00:40 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Muzza sud, con diverse squadre e mezzi per spegnere le fiamme che si erano sviluppate in un'abitazione. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

L'incendio, secondo la ricostruzione dei caschi rossi, sarebbe scaturito dalla canna fumaria e il tetto in legno ha preso fuoco. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere i danni alla struttura. Non si registrano feriti e persone coinvolte.