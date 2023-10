Incendio in via Donato Creti: le fiamme sarebbero divampate da una cucina

Un incendio, attorno alle ore 13, è divampato in un appartamento di un palazzo di via Donato Creti. Come scrive Il Resto del Carlino, le fiamme sarebbero partite dalla cucina in un’abitazione, dove una signora stava cucinando. Ancora sconosciute le cause.

Il rogo ha presto coinvolto altre parti della casa, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e salvato la signora. La donna, sulla sessantina, è stata poi portata all’ospedale Maggiore, anche se dai primi accertamenti non sembra aver riportato alcuna ferita.