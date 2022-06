Appiccavano incendi per divertimento, nei guai tre giovani

Denunciati per incendio doloso due 27enni italiani, uno di San Giovanni in Persiceto e uno di Sant'Agata. I due sono accusati di avere appiccato, per divertimento, un incendio del 27 giugno scorso ad alcune balle di fieno nel campo di un'azienda agricola della zona e sono sospettati anche di altri episodi simili avvenuti nelle scorse settimane.

I carabinieri della stazione locale sono riusciti ad identificarli grazie all'aiuto delle immagini di sorveglianza e di alcuni testimoni. Entrambi i soggetti erano già stati denunciati anni fa per aver provocato un incendio di carri allegorici in un magazzino di un'associazione di carnevale a San matteo della decima.