Incendio a Dozza: auto a fuoco nella notte, indagano i Carabinieri

Erano le 3 di questa notte, quando la centrale operatva del 115 è stata allertata per un incendio nel comune di Dozza. Di due vetture parcheggiate in via Giorgio De Chirico è rimasto poco o niente.

I Vigili del fuoco hanno operato con una squadra e con l'autobotte in appoggio, evitando che il rogo si propagasse anche alle vetture vicine. Non si sono registrati feriti.

Le cause sono in via di accertamento e i Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno svolgendo indagini per accertare la natura del rogo, accidentale o dolosa.