Incendio a Castel Guelfo, in fiamme una falegnameria

Incendio a Castel Guelfo di Bologna nella serata di ieri. Alle 23.50 di ieri i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti in via Brina nel comune di Castel Guelfo di Bologna per l'incendio di un capanno adibito a falegnameria.

Sul posto si sono recate 2 squadre con autopompa, 3 autobotti, una autoscala, una autocisterna da 25.000 litri, il carro bombole e il funzionario di guardia. Le squadre sono intervenute per le operazioni di spegnimento. Sul posto anche i Carabinieri.