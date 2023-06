Incendio alla festa dell'Unità di Crespellano: si indaga su alcuni minorenni

Uno stand contenente sedie di plastica accatastate è andato completamente distrutto ieri sera in seguito a un incendio, quasi sicuramente di natura dolosa, innescato alla Festa dell'unità di Crespellano. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere le fiamme che avevano già avvolto tutta la tensostruttura, scagliando in cielo una densa nube di fumo nero, che si è vista a molti km di distanza. Intenso anche l'odore di plastica bruciata che si è espanso nei dintorni del luogo della festa. Fortunatamente non si registrano feriti di sorta, ma quasi sicuramente il rogo ha una origine dolosa, e le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno indirizzato le indagini su un gruppo di minorenni, sembra del posto. Intanto, spento il rogo e passata la paura, il Pd locale ha informato che la Festa dell'Unità non subirà ritardi e cancellazioni, confermando il programma previsto.