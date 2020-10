Ozzano: a fuoco un camion e un furgone nel parcheggio di un'azienda

A fuoco un camion della ditta farmaceutica Fatro, parcheggiato sotto una tettoia in un piazzale dell'azienda con sede a Ozzano dell'Emilia, in via Nobel. Da quanto si apprende le fiamme sarebbero divampate dal mezzo pesante che trasportava medicinali con sistema di refrigeramento, coinvolgendo poi un furgone e la stessa tettoria, non arrecando però danni all'azienda. Sembra che l'incendio sia scaturito da un cortocircuito dell'impianto di climatizzazione.

Altissima le colonna di fumo nero, visibile anche anche a chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente intervenute tre autobotti dei Vigili del Fuoco e Carabinieri.