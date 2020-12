Incendio in galleria in A1: camion completamente distrutto

Incendio nella serata di ieri sulla variante di valico in A1, dove in direzione sud il traffico è stato bloccato e deviato per un incendio di un mezzo pesante lungo la galleria Sparvo, nei pressi del comune di Lizzano in Belvedere. Non si registrano feriti ma il mezzo pesante, che trasportata materiale in polvere non pericoloso, è andato completamente distrutto, mentre i conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco in forze per spegnere l'incendio. Presenti anche Polstrada e Aspi. Sulla base di un primo riscontro, sembra che le fiamme siano parite dal vano motore, interessando poi anche il serbatoio di gasolio.