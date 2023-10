Incendio in un garage a Loiano: due auto carbonizzate | FOTO

Un brutto incendio ha colpito un garage e bruciato le due auto al suo interno. È successo a Loiano, più precisamente in località La Guarda. Ancora sconosciuto il motivo per cui il fuoco si è scatenato, ma fortunatamente l’incendio non ha provocato feriti. Una delle auto all’interno della struttura, che aveva il tetto in legno, era un’auto elettrica. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, sono intervenuti anche i Carabinieri.

Foto Vigili del Fuoco