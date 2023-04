Fumo e fiamme in casa, paura nella notte a Granarolo | FOTO -VIDEO

Spauracchio nella notte, fortunatamente conclusosi per il meglio. Da quanto si apprende un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento a Granarolo dell'Emilia. Le cause sono ancora in via di ricostruzione.

Ad essere interessata dal rogo - divampato intorno alle ore 22.30 di ieri, 6 aprile - una palazzina di tre piani dalla quale si è levata un'alta colonna di fumo. Sul posto sono state immediatamente allertati i vigili del fuoco, che sono intervenuti con diverse squadre attrezzate per fronteggiare l'emergenza.

Grazie all'ausilio della autoscala i caschi rossi hanno raggiunto l'appartamento interessato dalle fiamme, che hanno domato provvedendo a mettere in sicurezza lo scenario e impedendo così che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Da quanto riferito nessuna persona sarebbe rimasta ferita, tuttavia in via precauzionale sono stati allertati i sanitari del 118. Sul luogo in azione anche i carabinieri, per le operazioni di rito. Si lavora per ricostruire le cause del rogo e effettuare il bilancio dei danni da esso causati all'edificio.