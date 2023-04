Scoppia incendio nella villetta, crollato il tetto: Vigili del Fuoco a lavoro a Granarolo

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro dalle ore 14 di oggi, 5 aprile, per domare un incendio a Granarolo dell'Emilia, in via Marconi.

Ad andare a fuoco il tetto di una casa isolata con copertura di travi in legno e coppi. L'incendio, riferiscono i Vigili del Fuoco, ha coinvolto interamente il tetto che in diverse sezioni è crollato. Da quando si apprende sarebbero indenni i residenti di due appartamenti, 4 persone, che hanno abbandonato l'abitazione.

Nei giorni scorsi ad andare a fuoco la ex Lucchesi-Gallazzi di Minerbio, in stato di abbandono da anni. Una alta colonna di fumo nero ha cominciato a levarsi sin da subito, facendo temere per la salubrità dell'aria.