Incendio a Imola: anziana in ospedale, morto il suo cagnolino

Incendio di un appartamento a Imola. Poco dopo le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e tre mezzi, di cui un'autoscala.

Sul posto hanno soccorso, tramite l'ausilio della autoscala una donna, rimasta intrappolata dalle fiamme e dal fumo. L'anziana è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti.

La signora era in compagnia del suo cagnolino: i vigili del fuoco dopo averlo portato fuori dall''appartamento hanno tentato di rianimarlo senza successo. L'incendio è stato circoscritto e domato evitando che si propagasse alle abitazioni vicine. Presente anche la polizia municipale di Imola.

Due appartamenti inagibili e un ferito è invece il bilancio dell'incendio divampato ieri sera in via Allende, a Ozzano. Le fiamme sarebbero partite in modo accidentale da un appartamento al primo piano, dove in quel momento c'era solo una persona, ustionatasi, seppur in modo lieve, alla testa e medicata sul posto dai sanitari del 118.