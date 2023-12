Incendio a Imola, auto divorata dalle fiamme

Paura in via Tiro a segno a Imola, dove intorno alle 8 di oggi - 18 dicembre - sono intervenuti i vigili del fuoco per domare un incendio che ha interessato un'auto che è stata completamente divorata dalle fiamme. Fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo.

Da quanto si apprende, i caschi rossi sono stati allertati sul posto intorno alle ore 8. Sul luogo del sinistro hanno operato una squadra polivalente e autobotte del distaccamento di Imola che in breve hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Se fortunatamente non si registrano feriti, ingenti i danni al mezzo coinvolto. Non solo, le fiamme si sono propagate ed hanno coinvolto un'altra automobile parcheggiata nei pressi.

A supporto elle operazioni di sgombero della carreggiata e per eseguire i rilievi del caso sono intervenuti anche gli uomini della polizia di stato e quelli del Soccorso stradale.