Incendio in A14: camion in fiamme, tratto chiuso e traffico bloccato

Incendio sulla A14 Bologna Taranto. Tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, direzione Ancona, è stata disposta la chiusura del tratto, a causa di un camion in fiamme all'altezza del km 17, ora spento. Sul posto sono giunti i soccorritori e le forze dell'ordine: non si registrano feriti.

Chiuso in A13 anche il bivio per la A14, per le provenienze da Padova in direzione Ancona. Chi è in viaggio vero Ancona viene deviato obbligatoriamente in A13 dove puo' uscire a Bologna Arcoveggio e rientrare a Bologna San Lazzaro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio.

Per la deviazione in A13 ci sono code in A14 a partire da Bologna Borgo Panigale, e sul raccordo di Casalecchio da Bologna Casalecchio. A chi è in viaggio in A13 verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna Interporto e rientrare a Bologna San Lazzaro.