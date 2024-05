Incendio in via Mazzini al Rostelle e Co, strada bloccata per ore

Il ristorante Rostelle e Co, al numero 119 di via Mazzini, era pieno di clienti, intorno alle 22, quando è scattato l’allarme anticendio. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli stessi avventori e titolari del locale che, vedendo arrivare del fumo denso dalle cucine, si sono preoccupati.Tutti i presenti sono usciti in strada, in attesa delle autoscale dei vigili del fuoco, che hanno riportato la situazione alla normalità.

Dai primi accertamenti l’incendio è divampato da una canna fumaria delle cucine del ristorante. Lo stesso era avvenuto qualche giorno fa al ristorante pizzeria dell'Ospite a Borgo Panigale. Per evitare che le fiamme coinvolgessero anche gli appartamenti ai piani superiori del palazzo, i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con due autoscale e hanno bloccato la strada in direzione periferia. La situazione è tornata alla normalità solo ore dopo.