Incendio in via Riva Reno, a fuoco una pizzeria

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro in via Riva Reno per domare un incendio che sarebbe scoppiato al ristorante-pizzeria Michelemmà. L'allarme al 115 sarebbe scattato poco prima delle 19.

Al momento non vi sono notizie certe: non si conoscono le cause del rogo, nè se vi siano persone coinvolte. Da quanto si apprende le fiamme si sarebbero sviluppate dalle cantine per poi invadere di fumo il locale.

Notizia in aggiornamento