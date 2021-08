Incendio in via Rivani, bruciati 300 metri quadrati di deposito e parte della vegetazione dell'area

L'alta colonna di fumo l'hanno vista in tantissimi ieri pomeriggio, poco dopo le 18. Un incendio di grosse proporzioni ha coinvolto infatti circa trecento metri quadrati di un deposito di materiali per l'edilizia in via Rivani, zona Roveri. Sul posto immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, con tre squadre: gli uomini del 115 hanno contento e soffocato le fiamme.

Non si riscontrano feriti o deceduti, solo danni materiali. Le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore, il rogo ha interessato anche la vegetazione vicina: il fuoco ha avvolto anche alcuni alberi ad alto fusto. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Il video di un testimone (H.A)