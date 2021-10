Incendio in centro, a fuoco il tetto del palazzo storico: "Danneggiati anche gli affreschi"|VIDEO e FOTO

Rimarrano almeno fino a questa notte le suqadre dei Vigili del Fuoco che dopo aver spento l'incendio del tetto di un palazzo storico di via Marsili, angolo via Garibaldi, dovranno bonificare gli ambienti andati a fuoco ed eliminare le macerie fumanti. L'area rimane chiusa al traffico. Non si conoscono ancora con certezza le cause dell'incendio, nè quanti appartamenti saranno inagibili.

"Mi hanno svegliato dei vicini, avevo tutti i telefoni spenti, quindi non ero raggiungibile - ha detto a Bologna Today una residente - quindi sono scersa in ciabatte e pigiama e fino a domani non potrò andare a prendere le mie cose. Adesso sto cercando un albergo. Nel mio appartamento c'è anche il mio studio, non so cosa si sia salvato, sicuramente, molti soffitti affrescati si sono danneggiati".

L'allarme è scattato poco dopo le 2.30, quando alcuni baristi hanno visto le fiamme, allertato il 115 e avvisato il portiere del palazzo.