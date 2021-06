Incendio a Medicina: bruciano fienile e 400 balle|FOTO

400 balle di fieno sono andate letteralmente in fumo nel pomeriggio di ieri. Intorno alle ore 14:00 la sala operativa del 115 è stata allertata per un incendio a Medicina, in via Dozza.

A bruciare un fienile e circa 400 balloni di fieno. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e con due autobotti in appoggio per estingere il rogo, utilizzando materiale schiumogeno.

I caschi rossi sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando che si propagasse anche a strutture vicine. Fortunatamente non sono stati registrati fieriti.