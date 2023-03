Incendio a Minerbio, a fuoco le ex Lucchesi-Gallazzi, la sindaca: "Monitoriamo l'aria"

Bruciano alcuni scarti di lavorazione delle plastiche alla ex Lucchesi-Gallazzi di Minerbio, un tempo florida fabbrica i un gruppo varesino che impiegava 200 persone e che ora giace in stato di abbandono da anni. I vigili del fuoco sono arrivati nel primo pomeriggio dopo numerose segnalazioni. Una alta colonna di fumo nero infatti ha cominciato a levarsi sin da subito, facendo temere per la salubrità dell'aria.

Su questo fronte è la sindaca di Minerbio Roberta Bonori ad anticipare: "Siamo sul posto. Stanno intervenendo con più mezzi i Vigili del Fuoco e Arpae per campionamento dell’aria". Secondo un primo riscontro sembra che le fiamme siano partite da alcune attività di smantellamento, anche se non è chiaro se siano dovute a una presenza abusiva oppure lecita all'interno del sito.