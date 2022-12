Incendio d'auto a Molinella, morto carbonizzato: si fa strada l'ipotesi del gesto volontario

Si fa strada l'ipotesi del gesto volontario dietro il rinvenimento di un'auto completamente bruciata insieme a un corpo carbonizzato l’altro giorno a Molinella. La vettura, rinvenuta in un'area della frazione Marmorta, è stata passata al setaccio dai carabinieri responsabili delle investigazioni scientifiche. Per ora poco si sa sull'identità dell'uomo, che secondo le prime indiscrezioni corrisponde alla descrizione di un giovane sulla trentina. Sul posto non sono stati trovati biglietti, quindi sarà l'autopsia ad appurare le cause della morte.

La scorsa notte un altro evento tragico simile ha avuto luogo. qui un uomo di 82anni ha trovato la morte, morendo bruciato nel balcone del palazzo. Inutili i tentativi della moglie dal salvarlo. Secondo le forze dell’ordine l’uomo avrebbe fato tutto molto fretta, e anche qui l'ipotesi è che si sia trattato di un gesto estremo.