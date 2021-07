Incendio a Molinella, ancora fiamme: Vigili del fuoco a lavoro da 18 ore|VIDEO

Non sono state ancora completamente domate le fiamme che da ieri hanno bruciato campi coltivati e vegetazione a Selva Malvezzi di Molinella, in via Conserva. Come riferiscono i Vigili del fuoco volontari del comune del bolognese, dopo circa 18 ore, anche questa mattina sono proseguite le operazioni di contenimento anche se il l'incendio sarebbe ormai circoscritto.

Sul posto sono presente Vigili del Fuoco, anche volontari, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Protezione Civile.

Per spegnere il rogo sono arrivate sul posto le squadre da Bologna, Ferrara e una Aib - Formazione antincendio boschivo - da Reggio Emilia che hanno operato al fine di contenere i focolai e proteggere diversi caseggiati della zona.

L'elicottero AW139, Drago 143, del reparto volo dell'Emilia Romagna, ha effettuato numerosi sorvoli e lanci d'acqua sul fronte del fuoco e alimentato dal vento forte che ha complicato le operazioni di spegnimento.

Dieci ettari di campi in fiamme ieri anche a Imola, in via Carlo Casalegno.