Grosso incendio a Molinella, numerosi lanci d'acqua dall'elicottero

Vigili del Fuoco presenti in forze da ore a Molinella per un incendio boschivo che si è sviluppato in via Conserva. Sono arrivate le squadre da Bologna, Ferrara e una Aib - Formazione antincendio boschivo - da Reggio Emilia.

Diversi i passaggi dell'elicottero Drago che sta effettuando i lanci d'acqua. Come fanno sapere i caschi rossi, sono ampi i fronti del fuoco che segue direzione vento per circa due/tre chilometri.

Foto archivio