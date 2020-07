Grosso incendio nella notte: a fuoco 200 rotoli di fieno

Intervento durato ore pe i vigili del fuoco a Monghidoro dove da ieri sera e per tutta la notte, in località Piamaggio, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto circa 200 rotoballe di fieno, accatastate e coperte con un telo in un campo agricolo, di proprietà di due imprenditori cinquantenni.

Il rogo ha bruciato per ore, ed è stato messo sotto controllo solo in tarda nottata dai vigili del fuoco, ma ancora non si è estinto del tutto. Sul posto presenti anche i carabinieri di Monghidoro e del Radiomobile di San Lazzaro per accertamenti sulle cause. Una squadra di pompieri anche questa mattina sta controllando l'evolversi della situazione e per evitare che le fiamme si propaghino in maniera incontrollata.