Incendio in appartamento, morti tre bambini e la loro mamma

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tragedia nella serata di ieri a Bologna dove tre bambini e una donna sono morti a causa di un incendio. Il rogo ha interessato un appartamento di via Bertocchi, all'interno dello stabile al civico 55.

Da quanto apprende BolognaToday sul posto sono stati allertati polizia e vigili del fuoco. Una volta giunti sul luogo, gli operatori hanno rinvenuto i corpi ormai senza vita di due gemellini classe 2022, il decesso del terzo bimbo (classe 2018) è stato constatato poco dopo in ambulanza.

Non c'è stato nulla da fare neppure per la loro mamma, Stefania Alexandra Nistor, nata 20.12.1992 in Romania, deceduta durante la corsa in ospedale.

I primi accertamenti - fanno sapere dalla Questura di Bologna - identificano la presumibile causa del rogo nel cortocircuito provocato da una stufetta elettrica. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per accertamenti ulteriori sulle cause dell'incendio.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)