Scoppia un incendio in San Donato, residente muore intossicato

Questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Luigi Vestri, in zona San Donato. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute sul posto alle 12.30, hanno soccorso gli occupanti, due fratelli 60enni, ma purtroppo per uno dei due non c'è stato nulla da fare: è morto a causa delle inalazioni. Si chiamava Giovanni Sarti.

In base a quanto si apprende, il fratello Marcello, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. E' ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti anche carabinieri e 118. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.