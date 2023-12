Incendio a Castel San Pietro Terme: palazzina evacuata, ferito un vigile del fuoco

E' stato forse un corto circuito a causare l'incendio che nella serata di ieri si è sviluppato all'interno di una palazzina a Osteria Grande, frazione del comnue di Castel San Pietro Terme, nel bolognese. Il bilancio è di 18 persone fatte evacuare e un vigile del fuoco ferito, per fortuna in modo non grave. Le fiamme sono partite dal tetto. Sul postosono intervenute anche diverse squadre dei Vigli del fuoco, oltre alla Polizia Locale ed al 118.