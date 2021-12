A fuoco un appartamento a Ozzano: un ferito e due abitazioni inagibili

Due appartamenti inagibili e un ferito è il bilancio dell'incendio divampato questa sera in via Allende, a Ozzano. Da quanto si apprende le fiamme sarebbero partite in modo accidentale da un appartamento al primo piano, dove in quel momento c'era solo una persona, ustionatasi, seppur in modo lieve, alla testa e medicata sul posto dai sanitari del 118, prontamente intervenuti. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate cinque squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione. Il pronto intervento ha permesso di limitare il divampare dell'incendio, che comunque ha raggiunto l'esterno di un appartamento al secondo piano. Due, quindi, le abitazioni dichiarate inagibili e due le famiglie che al momento sono fuori casa e passaranno la notte ospiti da amici. A monitorare lo svolgimento delle operazioni il sindaco Luca Lelli, arrivato non appena è avvisato dall'accaduto : "Ringrazio le autorità prontamente intervenute - racconta - La persona che era all'interno dell'abitazione dove è divampato l'incendio è riuscita a uscire da sola ma si è ferita alla testa, fortunatamente non in modo grave. Adesso le autorità eseguiranno tutte le indagini del caso per capire cosa abbia causato il rogo".