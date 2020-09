Ozzano, appartamento in fiamme: danni ingenti, nessun ferito

A fuoco un appartamento di via degli Spicchi ad Ozzano. È successo questa mattina intorno a mezzogiorno quando la sala operativa 115 ha ricevuto la chiamata.

In quel momento all'interno della casa c'era una persona che accortasi delle fiamme è uscita subito in strada. Le squadre sul posto hanno controllato e spento l'incendio: a bruciare, una camera al primo piano di un'abitazione e anche parte del tetto. Danni rilevanti allo stabile ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Presenti oltre il 115 anche i carabinieri di Ozzano. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.