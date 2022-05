Incendio a Palazzo Re Enzo, la titolare della storica libreria: "Tanta solidarietà, pronti a ripartire" | VIDEO

Arriva anche la solidarietà del sindaco: "Luogo del cuore, non la lasceremo sola"

Forse un crowdfunding, forse anche una giornata all'aria aperta per portare fuori i libri che si sono salvati dalle fiamme. Prove di reazione da parte dei gestori della libreria per ragazzi Giannino Stoppani di palazzo Re Enzo, che ieri nel primo pomeriggio è stata severamente danneggiata da un incendio che ne ha devastato parte dei locali.

L'odore acre di bruciato aleggia ancora nell'assolata mattina della centralissima piazza, e proprio mentre la titolare della famosissima libreria Silvana Sola si intrattiene con la stampa, alcune famiglie passano a rendere omaggio alla libreria ferita. L'incendio di ieri ha lasciato sul campo centinaia di volumi, distrutti dalle fiamme o resi inservibili dall'intervento dei vigili del fuoco, che però ha evitato il peggio con danni incalcolabili anche al palazzo.

Parla la titolare: "Ripartiremo"

"C'è stata tanta solidarietà, e questa è la cosa che ci fa venire voglia di reagire -commenta commossa Silvana, affiancata dalla sua storica collaboratrice e amica Marcella Terrusi, anche lei con qualche lacrima sul viso vedendo le persone che si affacciano sulle vetrine della libreria. "Ancora dobbiamo capire bene -precisa Sola- ci sono delle pratiche da assolvere, c'è la sovrintendenza perché siamo in un edificio storico, ma confidiamo di riaprire quanto prima. Sicuramente faremo in modo di portare la libreria fuori dal suo stesso luogo, per restituire un po' di quella vicinanza che abbiamo ricevuto".

Di buon ora, sul luogo dell'incendio, è passato anche il sindaco Lepore. "L’incendio di ieri è stato un brutto colpo per tutti noi -si legge sul profilo social del sindaco- E' un luogo del cuore per molti bolognesi. È il posto dove molti bambini e bambine, insieme ai loro genitori, si sono avvicinati alla magia della lettura, scoprendo nuovi spazi dell’immaginazione. Non lasceremo sola la Giannino Stoppani perché la rivogliamo presto con noi".