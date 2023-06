Fiamme sul tetto di capannone, danneggiati pannelli fotovoltaici

Nel primo pomeriggio, attorno alle 14 e 30, le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Bologna sono intervenute ad Anzola dell’Emilia per un incendio che ha riguardato alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il rogo ha interessato solo una piccola porzione dell’intera superficie ricoperta da pannelli solari. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza la struttura.

Altri incendi negli ultimi giorni

Ieri, giovedì 1 giugno, ad andare a fuoco è stato un autobus di Tper a Castenaso. Attorno alle 13 e 30 le squadre dei Vigili del fuoco si sono recate sul luogo dove si trovava il bus per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo scenario. Non ci sono stati feriti perché sul mezzo non c'era nessuno. Mentre nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno due auto sono andate distrutte dal rogo (che ha letteralmente "sciolto" anche un citofono) in via Ponchielli, all'altezza della casa di cura Toniolo.