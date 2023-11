Tanto fuoco e paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza a Livergnano di Pianoro, dove - come riporta Il Resto del Carlino - un camion per la raccolta della spazzatura ha preso fuoco mentre si trovava nel piazzale della piccola frazione, forse a causa di un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno esinto l'incendio sul nascere. L'autista del camion è riuscito a mettersi in salvo e non ci sono stati feriti o persone coinvolte.