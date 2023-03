Incendio a Pieve di Cento, rogo nell'edificio in ristrutturazione | FOTO

Ancora roghi nella città metropolitana di Bologna. Ieri sera, domenica 19 marzo, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel comune di Pieve di Cento a causa di un incendio.

Da quanto si apprende le fiamme hanno interessato un edificio in ristrutturazione, in via S.S. Trinità. I caschi rossi in breve sono riusciti a ripristinare la situazione e fanno sapere che fortunatamente non si sono verificati danni a persone.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso. In via di ricostruzioni le cause e le modalità dell'incendio.