Pilastro, incendio al "virgolone": Vigili del Fuoco e Polizia sul posto

C'era una persona all'interno dell'appartamento di via Emilio Salgari, al cosidetto "virgolone" del quartiere Pialstro, dove, oggi 21 settembre, poco dopo le 13.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d'incendio in un appartamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenute una squadra con il rinforzo dell'autoscala e due pattuglie della Polizia di stato. Fortunatamente non si sono registrati feriti: i pompieri hanno spento le fiamme ed eseguito verifiche con la termocamera in via precauzionale.