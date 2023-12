Rifiuti in fiamme, i Vigili del Fuoco intervengono nel centro Hera | FOTO

Attimi di paura nel Centro selezione e recupero rifiuti di Hera Ambiente a Granarolo dell'Emilia. Venerdì 29 dicembre i Vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d'incendio all'interno dell'impianto di via del Frullo 3. Tutto è iniziato nel pomeriggio, alle 17 circa, quando, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno cominciato a divampare all'interno di un cumulo di rifiuti durante le operazioni di selezione di rifiuti solidi urbani.

Il piccolo rogo non ha avuto gravi conseguenze ed è stato sedato velocemente dalle tre squadre dei Vigili del fuoco accorse sul posto. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area bagnando con l'idrante la catasta di spazzatura e il braccio meccanico che in quel momento stava operando.