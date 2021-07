Incendio alla Teresina, storico ristorante di via Oberdan

La strada è stata chiusa per consentire ai Vigili del Fuoco di lavorare. Pare che le fiamme siano state causate da un malfunzionamento di un frigorifero

/ Via Guglielmo Oberdan

Ieri sera il ristorante Teresina di via Oberdan è sttao danneggiato da un incendio. I locali dello storico locale sono stati infatti presi dalle fiamme, poi spente dai Vigili del Fuoco, intervenuti cn il suporto dei colleghi della Polizia Locale, la quale ha chiuso l'accesso alla via del centro per consentire i lavori. Pare che il rogo abbia avuto originie da un dispositivo elettrico e più precisamente da un frigorifero.