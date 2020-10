Incendio a Sala bolognese: casa divorata dalle fiamme

Molti danni e abitazione distrutta, ma nessun ferito. E' il bilancio di un violento incendio che si è sviluppato ieri sera a Sala Bolognese in località Bagno di Piano. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Palazzolo intorno alle 21:30, dove hanno trovato una abitazione di un piano già quasi completamente avvolta dalle fiamme.

Ingenti i danni alla struttura, ma come detto al momento dello scatenarsi del rogo non era presente nessuno all'interno dell'abitazione. Per capire le cause dell'incendio, sul posto sono stati fatti arrivare anche i carabinieri.