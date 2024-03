QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Incendio nel pomeriggio a San Lazzaro di Savena. Intorno alle 14:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento al secondo piano al civico 17 in via Giuseppe di Vittorio. Il rogo ha coinvolto sei persone, di cui una è rimasta ustionata ed è stata trasportata all'ospedale in codice di media gravità (codice 2) insieme a una seconda persona intossicata. Leggermente intossicate invece le restanti.

Sul posto sono arrivate in soccorso sei squadre dei Vigili del fuoco delle stazioni di San Lazzaro e Bologna Centrale e Carlo Fava, con due autoscale per riuscire a entrare nell'appartamento in fiamme, e gli operatori del 118 insieme ai Carabinieri. Ancora da chiarire le cause del rogo, che forse è partito dalla cucina. Grosse colonne di fumo si sono alzate dalle finestre dell'abitazione, che al momento risulta l'unica coinvolta nella palazzina, che è stata tutta evacuata per precauzione.

Articolo in aggiornamento