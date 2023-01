San Lazzaro, cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme. Domato un incendio in Valsamoggia

E' rimasto solo lo scheletro di alcuni cassonetti della spazzatura in via Fratelli Canova a San Lazzaro di Savena dopo che la notte scorsa è stato appiccato un incendio che questa mattina li ha fatti ritrovare così. I cittadini, passando lì davanti, hanno documentato con foto e video la situazione per poi condividere il materiale sui gruppi social dove emergono le ipotesi bande di ragazzini e piromane. Un incendio di ben altre proporzioni quello che ha interessato un'azienda specializzata in zincatura avvenuto fra venerdì e sabato in Valsamoggia: ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Zola Predosa, Bazzano e Bologna e fortunatamente non ha provocato feriti. Trattando l'azienda materiali particolari per la lavorazione dei suoi prodotti, anche Arpae è al lavoro per valutare eventuali rischi causati dalla combustione di tali sostanze.

