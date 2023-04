Incendio a San Lazzaro, uomo trovato carbonizzato

Incendio in una casa di via Canova, a San Lazzaro: nell’abitazione è stato trovato il corpo di un uomo di 79 anni, probabilmente colpito da un malore mentre era ai fornelli.

L’uomo, come scrive Il Resto del Carlino, viveva solo in casa e si sottoponeva abitualmente a dialisi per alcune patologie di cui soffriva. Nella mattina di martedì 18 aprile la Pubblica Assistenza si era recata nella sua abitazione per portarlo a fare la terapia ma, al loro arrivo, l’uomo è risultato irraggiungibile sia al telefono che al citofono. Gli inservienti hanno così allertato i Carabinieri che, a loro volta, hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Una volta entranti in casa, però, i pompieri hanno ritrovato l’uomo già carbonizzato.