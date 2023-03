È successo a San Pietro in Casale, nessun ferito

Pura ieri sera a San Pietro in Casale dove, in via Matteotti, ha preso fuoco un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di tre piani fuori terra. Nessuna persona è rimasta coinvolta o intossicata.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute e hanno provveduto a spegnere il rogo, effettuando azioni di bonifica. L'abitazione risulta non fruibile. Sul posto presenti anche i Carabinieri.