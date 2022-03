Incendio alla scalo Ravone: corto nella carrozza passeggeri

Vigili del fuoco nello scalo del Ravone a Bologna, per una carrozza passeggeri che in tarda mattinata ha conosciuto un principio di incendio. Sul posto sono arrivate le squadre dei pompieri, che hanno estinto le fiamme -la carrozza completamente invasa dal fumo- con l'aiuto di un estintore ad anidride carbonica, indicato per gli incendi di quadri elettrici di potenza. Fortunatamente, in carrozza non vi era alcun passeggero, dal momento che il convoglio stesso era 'parcheggiato' nei binari dello scalo.